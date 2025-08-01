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أحمد جودة - القاهرة - وجّه سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات لاذعة للاعب الزمالك أحمد فتوح، بسبب غيابه عن مستواه منذ فترة طويلة وتورطه المتكرر في أزمات خارج الملعب.

سيد معوض يهاجم أحمد فتوح: "ربنا مديك نعمة بس مُصر تضيعها"

وقال معوض خلال ظهوره عبر قناة MBC مصر: "عندي مشكلة مع فتوح نفسه، في دماغه وطريقة تفكيره. ربنا مديه نعمة كبيرة أوي، موهبة مش موجودة غير عنده، بس هو مُصر يضيعها، ومُصر يفتري على نفسه. هو في كام باك ليفت في مصر زيه؟ مفيش، ده لوحده مفيش غيره. بس بقاله سنتين مختفي، اسمه مبقاش ييجي غير في مشاكل، سجن، حبس، شكاوي... بس كورة؟ مشوفنهوش في الملعب."

وأضاف معوض: "لما تحصل أزمة زي اللي حصلت في الساحل، لازم اللاعب ياخد باله من نفسه، لأنه بيمثل نادي وجمهور وبلد.. مش المفروض تبقى أخباره دايمًا خارج الملعب بس."