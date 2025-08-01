نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب السعودي يحسم مستقبل عبد الرزاق حمد الله في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي الشباب السعودي قراره النهائي بشأن استمرار النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الكروي المقبل 2025-2026.

الشباب السعودي يحسم مستقبل عبد الرزاق حمد الله

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي في تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية أن اللاعب مستمر مع الفريق، قائلًا: "حمد الله باقٍ مع الشباب، ولا توجد أي نية لدى الإدارة للتفريط فيه خلال الفترة الحالية."

وكان حمد الله قد انتقل إلى صفوف نادي الهلال خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، لكنه شارك لمدة 15 دقيقة فقط خلال البطولة، دون أن يترك بصمة واضحة.

وعلى الرغم من ارتباط اسم اللاعب بالانضمام إلى نادي الاتفاق هذا الصيف، فإن الصفقة لم تُستكمل، وذلك بسبب بعض المطالب المالية المرتفعة التي لم تلقَ قبولًا من الطرف الآخر، وفقًا لتقارير صحفية محلية.

ويُعد بقاء عبد الرزاق حمد الله مع الشباب خطوة مهمة للنادي، في ظل سعيه لبناء فريق أكثر تنافسية استعدادًا للموسم المقبل، خاصة مع خبرة اللاعب الكبيرة في الملاعب السعودية وقدرته على دعم الخط الهجومي للفريق.