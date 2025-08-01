بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا وديًا غدًا استعدادًا للموسم الجديد 2025/2026

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لمواصلة برنامجه التحضيري للموسم الكروي الجديد 2025/2026، حيث يخوض غدًا السبت مباراة ودية مرتقبة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، وذلك على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا وديًا غدًا

وتأتي هذه المواجهة بعد عودة الفريق السماوي مؤخرًا من معسكره الخارجي في تركيا، والذي اختُتم يوم الثلاثاء الماضي، وشهد تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، بهدف رفع المعدلات البدنية وتحسين الجوانب التكتيكية لدى اللاعبين.

ويعتزم يورتشيتش استغلال ودية سيراميكا كليوباترا لتجربة عدد من الأسماء، وتقييم مستوى اللاعبين على الصعيدين الفني والبدني، في إطار خطته لاختيار التشكيلة المثالية قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

وفي سياق التحضيرات المتواصلة، من المقرر أن يخوض بيراميدز مباراة ودية ثانية يوم الأحد المقبل أمام فريق أسوان، على الملعب ذاته، ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي تهدف إلى الحفاظ على نسق الأداء وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، استعدادًا لانطلاقة قوية في الموسم المحلي الجديد.