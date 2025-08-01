نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنفيكا يتوج بلقب السوبر البرتغالي بعد الفوز على سبورتينج لشبونة بهدف دون مقابل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا بلقب السوبر البرتغالي بعد الفوز على نظيره فريق سبورتينج لشبونة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الجارفي ضمن منافسات دور النهائي من البطولة المحلية.

ملخص مباراة بنفيكا وسبورتينج لشبونة

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا ونظيره سبورتينج لشبونة برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وكان سبورتينج لشبونة قريب من الهدف الأول حتى سجل بيدرو جونسالفيس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 5 ولكن تم الغاؤه للتسلل وحاول الفريقان تسجيل هدف أول بالمباراة لكنهم لم ينجحوا في خلق فرصة خطيرة تترجم لأهداف وانتهى الشوط 0/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا ونظيره سبورتينج لشبونة برتم هادئ نسبيا وحاول الفريقان تسجيل هدف أول لكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان في التصدي وسجل فانجيليس بافليديس الهدف الأول والوحيد لبنفيكا في الدقيقة 50 وحاول سبورتينج لشبونة تسجيل هدف التعادل لكن انتهت المباراة 1/0.