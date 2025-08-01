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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ريال مدريد الإسباني رسميًا، اليوم الخميس، انتقال قلب الدفاع جاكوبو رامون إلى كومو الإيطالي، منهيا بذلك مسيرة دامت 12 عامًا مع الفريق "الملكي".

ريال مدريد يودع مدافعه الشاب جاكوبو رامون

وانضم اللاعب إلى النادي الإسباني عام 2013، وتطور في فرق الشباب، حيث فاز بالثلاثية مع فريق تحت 19 عامًا في موسم 2022-2023 (الدوري، الكأس، وكأس الأبطال).

ولعب رامون أيضًا مع الفريق الرديف الموسم الماضي، بل وشارك لأول مرة مع الفريق الأول لريال مدريد.

وعلى المستوى الدولي، لعب مع المنتخب الإسباني، حيث فاز ببطولة أمم أوروبا تحت 19 عامًا في نسخة 2024.

وفي وداع رامون، قال مسؤولو الفريق "الملكي" على موقعه الإلكتروني: "يشكره نادينا على عمله والتزامه وتفانيه خلال فترة وجوده في ريال مدريد، ويتمنى له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

يشار إلى أن رامون هو الصفقة العاشرة المؤكدة لفريق كومو لموسم 2025-26، بعد خيسوس رودريغيز، نيكولاس كون، مارتن باتورينا، جايدن أداي، ماكسيمو بيروني، أليكس فالي، إجناس فان دير بريمب، لوكا مازيتيلي، وفيليبي جاك.