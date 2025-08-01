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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي سبارتاك موسكو الروسي، عن توصله إلى اتفاق مع بشكتاش التركي لضم لاعب الوسط البرتغالي جيدسون فيرنانديز.

سبارتاك موسكو الروسي يعلن ضم البرتغالي جيدسون فيرنانديز

وقال النادي الروسي عبر موقعه الرسمي، إن اللاعب وقع على عقد يبقيه في صفوف الفريق حتى عام 2029، حيث سيلعب للفريق الأحمر والأبيض ويرتدي القميص رقم 83.

وأضاف أن فيرنانديز "26 عامًا" ولد في ساو تومي وبرنسيبي، وهي دولة جزرية في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، ثم لعب كرة القدم في البرتغال في فترة طفولته.

وتابع أن لاعبه الجديد لعب مع مختلف الفئات السنية في المنتخب البرتغالي، وفاز بلقب كأس أمم أوروبا لأقل من 17 عاما عام 2016، كما خاض مباراتين مع المنتخب الأول في عام 2018.

وكان جيدسون قد بدأ في بفريق بنفيكا البرتغالي للناشئين في موسم 2018 /2019 وحصل على لقب الدوري البرتغالي، ثم تم إعارته عدة مرات وكانت البداية عام 2020 حينما انضم إلى توتنهام الإنجليزي، ثم بعد ذلك بعام انتقل إلى جالطة سراي التركي ثم لعب لناد تركي آخر وهو ريز سبور، ومنذ صيف عام 2022 لعب فيرنانديز مع بشكتاش حيث فاز بلقب الكأس وكأس السوبر في عام 2024، وخاض 131 مباراة مع الفريق في كل البطولات وسجل 18 هدفا وصنع 16 هدفا.