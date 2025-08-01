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أحمد جودة - القاهرة -

أفاد خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، اليوم الجمعة، أن نادي توتنهام هوتسبير توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب البرتغالي جواو بالينيا بشأن الشروط الشخصية.

توتنهام يقترب من حسم صفقة بالينيا قادمًا من بايرن ميونخ

وأوضح رومانو أن المفاوضات بين توتنهام وبايرن ميونخ وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث من المنتظر أن ينتقل اللاعب إلى صفوف النادي اللندني على سبيل الإعارة، مع خيار شراء غير إلزامي في نهاية الموسم.

وأضاف أن توتنهام سيتكفل بدفع الراتب الكامل للاعب خلال فترة الإعارة، مشيرًا إلى أن الصفقة أصبحت قريبة جدًا من الحسم الرسمي خلال الساعات المقبلة.