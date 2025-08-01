نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلبة: شلبي خرج من الباب الكبير..والسرية أهم ما يميز صفقات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء هي الداعم والسند للنادي في الأوقات والظروف الصعبة.

طلبة: شلبي خرج من الباب الكبير..والسرية أهم ما يميز صفقات الزمالك

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مصطفى شلبي خرج من الباب الكبير ونال احترام جماهير نادي الزمالك والجميع سيتذكره بالخير، فهو اجتهد وبذل قصارى جهده خلال الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "جون إدوارد يقوم بمجهود مميز للغاية ويسير على خُطى ثابتة مع نادي الزمالك والسرية أهم ما يميز صفقات الزمالك هذا الموسم، وأتمنى له التوفيق مع القلعة البيضاء".

