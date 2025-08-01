الرياضة

طلبة: شلبي خرج من الباب الكبير..والسرية أهم ما يميز صفقات الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

طلبة: شلبي خرج من الباب الكبير..والسرية أهم ما يميز صفقات الزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلبة: شلبي خرج من الباب الكبير..والسرية أهم ما يميز صفقات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد حمادة طلبة، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء هي الداعم والسند للنادي في الأوقات والظروف الصعبة.

طلبة: شلبي خرج من الباب الكبير..والسرية أهم ما يميز صفقات الزمالك

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "مصطفى شلبي خرج من الباب الكبير ونال احترام جماهير نادي الزمالك والجميع سيتذكره بالخير، فهو اجتهد وبذل قصارى جهده خلال الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "جون إدوارد يقوم بمجهود مميز للغاية ويسير على خُطى ثابتة مع نادي الزمالك والسرية أهم ما يميز صفقات الزمالك هذا الموسم، وأتمنى له التوفيق مع القلعة البيضاء".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا