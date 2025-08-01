نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر: مستمرون في بناء فرق الزمالك رغم الصعوبات.. وضرب سقف التعاقدات يهدد المنافسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، خلال مداخلة في برنامج “ملوك الصالات” على قناة نادي الزمالك مع الإعلامية نيرة الأحمر، أن مجلس الإدارة يعمل حاليًا على إعادة بناء فرق النادي في مختلف الألعاب، رغم الصعوبات المالية والإدارية.

هشام نصر: مستمرون في بناء فرق الزمالك رغم الصعوبات.. وضرب سقف التعاقدات يهدد المنافسة

وقال نصر: “أنا وعدت الجماهير إننا هنرجّع نبني فرق نادي الزمالك عشان ترجع للبطولات، وبنحاول بقدر الإمكانيات المتاحة.”

وكشف أن قطاع الناشئين في النادي لم يكن بالمستوى المطلوب نتيجة السياسات السابقة، مؤكدًا أن النادي يسعى حاليًا لتصحيح المسار.

وفيما يخص صفقة انضمام اللاعبين محمد عدلان وشقيقه قال: إن الصفقة شهدت الكثير من التحديات، لكنه تمسك بإتمامها قائلًا: “قلت للكابتن حسين لبيب: أنا مش هسيب موضوع عدلان حتى لو همشي من النادي، لأننا كنا أصحاب حق بنسبة 100%.”

وأضاف:اللاعب ووالده وأخوه أصروا على اللعب للزمالك، وكان لازم نكمل، ودلوقتي بقوا ولاد النادي.

كما شدد على ضرورة وضع سقف مالي واضح لتعاقدات اللاعبين، ومنع التحايل بالدفع بطرق غير مباشرة، مضيفًا:

“مينفعش ناشئين يتدفع فيهم الأرقام دي، الوضع ده هيتعب كل الأندية من أكبرها لأصغرها.

واختتم نصر تصريحاته بالتأكيد على ثقته في مشروعه داخل نادي الزمالك رغم الهجوم عليه، لافتًا إلى نجاحه سابقًا في تطوير اتحاد اليد خلال ثلاث سنوات، قائلًا: “أنا أكتر واحد اتهاجمت،