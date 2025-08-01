نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد طنجة: عبدالحميد معالي نجم "واعد".. واختار الزمالك رغم العروض الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نصر الله الكرطيط، رئيس نادي اتحاد طنجة، أن المفاوضات كانت تسير بسهولة مع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك.

وقال الكرطيط في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالحميد معالي نجم واعد في الكرة المغربية وكان يمتلك عروض مغرية من أندية أوروبية ولكنه اختار الانضمام لصفوف نادي الزمالك".

وأضاف: "معالي لا يحتاج وقتا كثيرا للانسجام مع نادي الزمالك والكرة المصرية، وأتمنى له التوفيق مع الزمالك وهو لديه رغبة في تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء".

