نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب سابق: الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن مكي، نجم الزمالك السابق، أن استعدادات الفريق للموسم الجديد تسير بشكل مميز للغاية خاصة بعد نجاح المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مكي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الفوز على غزل المحلة وديا هو معنوي للاعبين قبل انطلاق الموسم المقبل، والفريق يحتاج مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم خط الهجوم إلى جانب التعاقد مع جناح يمين".

وأضاف: "أتمنى للزمالك التوفيق في الموسم المقبل، ومن وجهة نظري البلجيكي يانيك فيريرا سيحقق نتائح مميزة مع الفريق".

