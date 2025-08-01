الرياضة

لاعب سابق: الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر

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لاعب سابق: الزمالك يحتاج للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن مكي، نجم الزمالك السابق، أن استعدادات الفريق للموسم الجديد تسير بشكل مميز للغاية خاصة بعد نجاح المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مكي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الفوز على غزل المحلة وديا هو معنوي للاعبين قبل انطلاق الموسم المقبل، والفريق يحتاج مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم خط الهجوم إلى جانب التعاقد مع جناح يمين".

وأضاف: "أتمنى للزمالك التوفيق في الموسم المقبل، ومن وجهة نظري البلجيكي يانيك فيريرا سيحقق نتائح مميزة مع الفريق".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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