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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء هي العنصر المُحرك والأساسي للاعبين داخل الملعب خاصة حال هبوط مستوى اللاعبين في المباريات.

أحمد صالح: جماهير الزمالك هي السند والداعم الأول للنادي

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جماهير الزمالك تُحفز اللاعبين بشكل جيد وتساند الفريق في الأوقات الصعبة قبل الفوز بالبطولات، وأول 5 مباريات في بطولة الدوري مهمة للغاية في مسيرة الفريق خلال الموسم".

وأضاف: "نتائج المباريات الودية لا تهم الجهاز الفني بل هو يقوم بتجريب الخطط الفنية واللاعبين إلى جانب يجرب المعدلات البدنية لاعبين لذلك لا تهمه النتائج الودية فهو يريد الخروج بأفضل تشكيل منها فقط".

وأوضح: "بالتأكيد يانيك فيريرا تعرف على اللاعبين بشكل جيد ونقاط القوة والضعف بالإضافة إلى استقراره على التشكيل المناسب ليبدأ به أول مباراة أمام سيراميكا كليوباترا".