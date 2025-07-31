نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد الإسباني للموسم الجديد 2025-2026، وذلك بإبرام العديد من الصفقات الجديدة، أو التجارب الودية، تمهيدا إلى إنطلاقة قوية في البطولات المحلية والقارية المقبلة.

ويرصد « دوت الخليج الرياضي » صفقات فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تمت بالفعل أو الصفقات التي يريدها الفريق الإسباني.

تعاقد فريق ريال مدريد الإسباني مع اللاعب الإنجليزي ألكساندر آرنولد، الظهير الأيمن السابق لفريق ليفربول، كذلك فرانكو ماستانتونو الجناح الأيمن السابق لفريق ريفر بليت الأرجنتيني، كما تعاقد الميرنجي مع اللاعب ديان هاوسن، قادما من فريق بورنموث الإنجليزي.

وفي سياق متصل، تمكنت إدارة فريق ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع اللاعب ألفارو كاريراس الظهير الأيسر لفريق بنفيكا البرتغالي.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، ويواجه فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا في العاشرة من مساء التاسع عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن فريق ريال مدريد واجه العديد من الإخفاقات في الموسم الماضي على الصعيدين المحلي والقاري، مما أدى إلى إنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وتولي تشابي الونسو مسؤولية القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني.

