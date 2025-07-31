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منتخب 20 سنة يخوض ودية أمام الأهلى استعدادا للمونديال

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منتخب 20 سنة يخوض ودية أمام الأهلى استعدادا للمونديال

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض المنتخب الوطني تحت 20 سنة لكرة القدم مباراة ودية أمام الفريق الأول بالنادي الأهلى فى السادسة مساء بعد غد الأحد على ستاد السلام ضمن الاستعداد لكأس العالم تحت 20 سنة، بينما يستعد الاهلى لانطلاقة الدوري.

منتخب 20 سنة يخوض ودية أمام الأهلى استعدادا للمونديال  


وقال أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب أنه اتفق مع الكابتن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي على تواجد لاعبي الأهلى الشباب الدوليين ضمن صفوف المنتخب حيث يوجد كوكبة من شباب الاهلى مع المنتخب جميعهم من القوام الأساسي، ويسبق ودية الاهلى تجربة للمنتخب  السبت المقبل مع الفريق الأول للاتصالات.
فيما واصل الفريق تدريباته اليومية خلال معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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