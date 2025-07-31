يونايتد يضرب بورنموث برباعية

يونايتد يضرب بورنموث برباعيةحقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزًا وديًّا على فريق بورنموث بنتيجة 4-1 في المباراة التي أُقيمت اليوم ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الموسم الكروي الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مانشستر يونايتد هدفين في الشوط الأول عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف باتريك دورجو الهدف الثاني في الدقيقة 25. وفي الشوط الثاني، عزز أماد ديالو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 53 قبل أن يختتم إيثان ويليامز أهداف فريقه في الدقيقة 72. وجاء هدف بورنموث الوحيد عبر مدافع مانشستر يونايتد ماتيس دي ليخت بالخطأ في مرماه في الدقيقة 88.

وفي مباريات ودية أخرى، تغلب ويستهام يونايتد على إيفرتون بنتيجة 2-1 حيث افتتح إيفرتون التسجيل عبر لاعبه إدريسا جاي في الدقيقة 17 لكن ويستهام أدرك التعادل عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة 42 ثم أحرز نيكلاس فولكروج هدف الفوز في الدقيقة 64.

كما فاز أستون فيلا على فريق سانت لويس سيتي الأمريكي بنتيجة 2-1، وسجل هدفي أستون فيلا كل من مورجان روجرز في الدقيقة العاشرة وأولي واتكينز في الدقيقة 56 فيما جاء هدف سانت لويس الوحيد بواسطة سيدريك تيوشيرت في الدقيقة 59.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل حيث يواجه مانشستر يونايتد نظيره أرسنال في 17 أغسطس، فيما يلتقي بورنموث مع ليفربول في افتتاح مشوارهما يوم 15 من الشهر ذاته.

كما يواجه ويستهام فريق سندرلاند يوم 16 أغسطس، ويلتقي إيفرتون مع ليدز في 18 أغسطس في حين يستضيف أستون فيلا نظيره نيوكاسل يونايتد في 17 من الشهر نفسه.