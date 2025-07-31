نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبد الحميد: مش عايز الزمالك يروح كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يري جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الاسبق أن تأهل الزمالك لكأس العالم للأندية ليس ضروريا

وقال جمال عبد الحميد خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية:"مش عايز كل ما الاهلي يخسر تقولوا فين الزمالك زي سيد عبد الحفيظ اي حد يسأله عن الاهلي لازم يقول الزمالك في الإجابة"

ويضيف جمال عبد الحميد:"اتعلمت تزويق الكلام من سيد عبد الحفيظ..ومش عايز الزمالك يروح كأس العالم للأندية المهم ياخد كل البطولات المحلية"

وتابع جمال عبد الحميد:"مستني الاهلي بطل افريقيا يحقق حاجة في كأس العالم للأندية مش يطلع الاخير ونقول هو فين الزمالك "