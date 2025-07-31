نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتفاق السعودي يعلن ضم أحمد حسن كوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتفاق السعودي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد حسن كوكا ينتقل إلى الاتفاق السعودي

ووقع كوكا على عقود انتقاله إلى النادي السعودي اليوم الخميس، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ورحبت الصفحة الرسمية لنادي الاتفاق عبر منصة "إكس"، بتعليق: "كـوكا اتفـاقي"، دون الكشف تفاصيل العقد بين الطرفين.

وانضم المصري أحمد حسن إلى صفوف الاتفاق في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع لوهافر الفرنسي.

وانتقل المهاجم المصري البالغ من العمر 32 عامًا إلى صفوف لوهافر الفرنسي في يناير الماضي قادمًا من ريو آفي البرتغالي، في صفقة انتقال حر.

وساهم أحمد حسن كوكا في بقاء الفريق الفرنسي ضمن دوري الدرجة الأولى، حيث شارك في 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.

