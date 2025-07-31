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أحمد جودة - القاهرة - يجتمع مجلس ادارة اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي مع طارق محروس المدير الفني لمنتخب الناشئين لكرة اليد واللاعبين، وذلك على هامش ودية الفريق أمام تونس، التي تقام اليوم الأربعاء.

مجلس اليد يحضر ودية منتخب الناشئين مع تونس لتحفيز اللاعبين قبل المونديال

ويخوض الفراعنة مواجهة قوية أمام منتخب تونس، في بروڤة هي الأخيرة استعدادًا لخوض بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل.

ويرغب مجلس الادارة في تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل المستويات خلال البطولة خاصة أنها تقام على أرض مصر، كما يبحث مجلس الادارة مع طارق محروس كل الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة،

وعقب المباراة يعلن طارق محروس مدرب منتخب الناشئين القائمة النهائية لخوض بطولة العالم وتعد مواجهة تونس هي أخر مباراة ودية يخوضها منتخب الناشئين قبل خوض المونديال.

ويلعب منتخب الناشئين في المجموعة السابعة،التي تضم كلا من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

ويسعى طارق محروس مدرب منتخب الناشئين للوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل خوض المونديال في ظل الرغبة في المنافسة على اللقب.