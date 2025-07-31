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أحمد جودة - القاهرة - يعلن طارق محروس المدير الفنى لمنتخب ناشئو كرة اليد قائمة المونديال النهائية يوم السبت المقبل

آخر كلام.. طارق محروس يعلن قائمة المونديال النهائية السبت

ومن المقرر ايضًا ان يكون هناك اجتماع هام للمدير الفنى فى نفس اليوم مع الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة لوضع اللمسات النهائية والاطمئنان علي آخر استعدادات منتخبنا للمونديال..

حرص مجلس ادارة الاتحاد علي حضور ودية منتخبنا مع تونس من اجل تحفيز اللاعبين والتأكيد علي قيمة استضافة مصر للمونديال والمهمة الكبيرة الملقاه علي عاتقهم..

ويخوض منتخب الناشئين بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل.

ويلعب منتخب الناشئين في المجموعة السابعة،التي تضم كلا من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.