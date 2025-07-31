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أحمد جودة - القاهرة - أكد على الفيل لاعب مودرن سبورت الحالي وطلائع الجيش وحرس الحدود السابق، أن الموسم القادم سيكون صعبًا جدًا على كل الفرق بسبب نظام المسابقة بتأهل 7 أندية لمرحلة تحديد البطل و14 فريقًا لمرحلة الهبوط، وذلك في تصريحات لأحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم.

علي الفيل: مجدي عبد العاطي «إضافة كبيرة» لمودرن سبورت.. والمربع الذهبي «هدفنا»

وتابع «الفيل»: استعدينا في مودرن سبورت بشكل جيد جدًا للموسم الجديد تحت قيادة كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني، نحاول تجاوز ما حدث الموسم الماضي، السنة الجديدة ستكون مختلفة، وعندنا أحلام وطموحات وأهداف مختلفة، نادي مودرن سبورت كبير واسمه اتولد كبير ولازم يفضل كبير.

وأضاف لاعب مودرن سبورت الحالي: هدفنا التواجد ضمن فرق المربع الذهبي في الموسم الجديد، لضمان العودة للمشاركة في البطولات القارية، المنافسة ستكون كبيرة بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز، لكنها ستكون أكبر بين كل الفرق من أجل التأهل 4 أندية فقط لمرحلة تحديد البطل، الدوري سيكون صعب جدًا بسبب التدعيمات التي قامت بها الفرق وبسبب هبوط 4 أندية في الموسم القادم.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: حرس الحدود وبتروجيت عملوا «مفاجأة» بتواجدهم ضمن التسعة الكبار في الموسم الماضي على حساب أندية كبيرة وعريقة، الوضع السنة دي هيختلف لإننا اتعلمنا الدرس كويس، لم نستعد جيدًا للدوري الاستثنائي، وبالتالي حدث ما حدث.

وقال لاعب حرس الحدود السابق: كابتن مجدي عبد العاطي إضافة قوية وكبيرة لنادي موردن سبورت، تغييرات كبيرة حصلت قبل بداية الموسم الجديد، كل المنظومة وأولها الإدارة برئاسة دكتور وليد دعبس وكابتن هيثم عرابي وكابتن عبد الظاهر السقا بتشتغل وتجتهد عشان نقدم موسم مختلف وإن شاء الله ننهي ضمن الأربعة الكبار.

وشدد «الفيل» على أن كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني يتعامل مع اللاعبين نفسيًا بشكل مميز جدًا، قائلًا: كابتن مجدي عبد العاطي تحدث معنا في أول يوم وطالبنا بالتركيز الشديد حتى لا نكرر ما حدث الموسم الماضي، مؤكدًا على ضرورة إنهاء الموسم وسط السبعة الكبار بما يليق باسم ومكانة نادي مودرن سبورت.

وأردف علي الفيل: الإدارة عملت تدعيمات قوية وإضافات هامة في كل الخطوط وخاصة خط الدفاع، والجميع سيكونون على قدر المسؤولية، رحيل جنش وعاطف أثر على الفريق، لكن الصفقات الجديدة مميزة وستضيف كثيرًا للفريق، والفرق الكبيرة لا تقف على أي لاعب.

واختتم لاعب مودرن سبورت حديثه: موقف الفريق الصعب في الموسم الماضي دفعني للرحيل وخوض تجربة جديدة، لكن مكالمة دكتور وليد دعبس جعلتني أعود في قراري، رغم العروض الكثيرة التي جاءت لي وأبرزها من نادي سيراميكا كليوباترا.