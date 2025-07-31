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أحمد جودة - القاهرة - أدلى محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق، بتصريحات طريفة خلال ظهوره في بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة، تناول فيها جانبًا من كواليس علاقته بلاعبي الكرة خلال مسيرته في التحكيم، وخاصة مع بعض نجوم الدوري المصري.

محمد فاروق: بركات قالي بخفة دمه قول للحكم "احسبلي أي حاجة جوه الـ18"!

وتحدث فاروق عن محمد بركات، قائلًا: "بركات لاعب كبير، وفي إحدى المباريات بين الأهلي وإنبي لم أحتسب له ركلة جزاء. بعد ذلك، كنت حكمًا رابعًا في مباراة قمة بين الأهلي والزمالك مع طاقم تحكيم أجنبي، وقبل اللقاء كان بركات قد صرّح في أحد البرامج بأن محمد فاروق هو أفضل حكم في مصر. يوم المباراة، ظل ينظر إليّ بنظراته الطريفة، ثم فجأة، وبخفة ظله المعروفة، قال لي: (محدش قالك على اللي قولته؟ طيب قول للحكم بقى يحسبلي أي حاجة جوه الـ18)".

وأضاف فاروق: "كنت دائمًا أكون حذرًا في التعامل مع لاعبين بعينهم، منهم أحمد عيد عبد الملك ووليد سليمان، خاصة في مباريات القمة مثل الأهلي والزمالك".

واستطرد قائلًا: "في إحدى المباريات بين الزمالك والاتحاد السكندري بالإسكندرية، توقفت المباراة في الدقيقة 20 لعلاج حارس المرمى، فاقترب مني أحمد عيد وقال لي: (فاكر الفاول اللي ماحسبتهليش في ماتش الأهلي والزمالك ؟ قولتله ايه عاوزه دلوقتي!)، ثم انفجرت الضحكات من جميع لاعبي الزمالك الموجودين حوله".