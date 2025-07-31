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أحمد جودة - القاهرة - أنهى النادي الأهلي كافة الأمور الخاصة بتعاقده مع مارسيل كولر، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالتراضي.

الأهلي ينهي العلاقة التعاقدية مع كولر بالتراضي

وحصل كولر على راتب ثلاثة أشهر بسبب فسخ التعاقد معه، بالإضافة إلى باقي مستحقاته ومكافآته عن الموسم الماضي الذي انتهى في 30 يونيو 2025 وفقًا للعقد الذي كان مبرمًا بين الطرفين.

ويؤكد النادي على تقديره لكل ما قدمه كولر أثناء توليه مسئولية الفريق ويتمنى له التوفيق.