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محمد فاروق: ظهور حكام السوبر إعلاميًا دون إذني.. وكنت سأعيدهم من الإمارات

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محمد فاروق: ظهور حكام السوبر إعلاميًا دون إذني.. وكنت سأعيدهم من الإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام السابق، عن كواليس ظهور بعض الحكام المصريين في لقاء تلفزيوني خلال تواجدهم في الإمارات، مؤكدًا أن الأمر تم دون موافقته.

محمد فاروق: ظهور حكام السوبر إعلاميًا دون إذني.. وكنت سأعيدهم من الإمارات

وقال فاروق، خلال بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة: "إبراهيم نور الدين كان مسافر الإمارات بيجهز الحكام".

وتابع:" مكنتش موافق إن الحكام يطلعوا في لقاء تلفزيوني، ولما سألت إبراهيم نور الدين عن اللي حصل، قالي إنه استأذن مني، وده محصلش".

وأضاف: "أنا قولتله أنت اللي ممكن تطلع مش الحكام، وكنت ناوي أرجعهم القاهرة، مستحيل أوافق على حاجة زي دي".

واختتم فاروق حديثه: "الحكام على فكرة ملهمش ذنب، هما استأذنوا من إبراهيم نور الدين، وهو اللي وافق وقالهم إن محمد فاروق قال تمام وده محصلش مني".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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