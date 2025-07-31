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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام السابق، عن كواليس ظهور بعض الحكام المصريين في لقاء تلفزيوني خلال تواجدهم في الإمارات، مؤكدًا أن الأمر تم دون موافقته.

محمد فاروق: ظهور حكام السوبر إعلاميًا دون إذني.. وكنت سأعيدهم من الإمارات

وقال فاروق، خلال بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة: "إبراهيم نور الدين كان مسافر الإمارات بيجهز الحكام".

وتابع:" مكنتش موافق إن الحكام يطلعوا في لقاء تلفزيوني، ولما سألت إبراهيم نور الدين عن اللي حصل، قالي إنه استأذن مني، وده محصلش".

وأضاف: "أنا قولتله أنت اللي ممكن تطلع مش الحكام، وكنت ناوي أرجعهم القاهرة، مستحيل أوافق على حاجة زي دي".

واختتم فاروق حديثه: "الحكام على فكرة ملهمش ذنب، هما استأذنوا من إبراهيم نور الدين، وهو اللي وافق وقالهم إن محمد فاروق قال تمام وده محصلش مني".