نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض محمود بنتايج وصلاح مصدق وعلي نوفل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته تأهيلية على هامش المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام غزل المحلة بعد قليل في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا برنامجًا تدريبيًا للثلاثي على هامش المباراة الودية تحت إشراف الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال.

و يلتقي الزمالك بعد قليل مع غزل المحلة وديًا على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقي غدًا الجمعة مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً.

