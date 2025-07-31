نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية غزل المحلة، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة وديا

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

محمود حمدي "الونش".

مصطفى الزناري.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

عبد الله السعيد.

أحمد عبد الرحيم إيشو.

ناصر ماهر.

آدم كايد.

شيكو بانزا.

ناصر منسي.