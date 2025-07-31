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أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار رسميًا على العلاقة بين النادي الأهلي والمدرب السويسري مارسيل كولر، بعد أزمة مستحقات الأخير عقب رحيله عن القلعة الحمراء.

3 شهور راتب ومكافآت الموسم.. الأهلي ينهي عقد كولر دون خلاف

وأعلن وكيل أعماله لارس لامبرتي، عن إنهاء التعاقد بين الطرفين بشكل ودي ومحترم، دون أية أزمات أو نزاعات مالية.

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، قال لامبرتي:

“انطلاقًا من الاحترام والتقدير المتبادل بين النادي الأهلي ومارسيل كولر، نعلن عن حل جميع المسائل المتعلقة بعقد مارسيل كولر وديًا.

بعد إنهاء العقد، حصل السيد كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر كفترة إشعار، بالإضافة إلى جميع مستحقاته ومكافآته المتبقية للموسم الكروي المنتهي في 30 يونيو 2025.

نُثمّن عاليًا علاقتنا الوثيقة بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره الوفية، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح في المستقبل.”

وبهذا، طوى الطرفان صفحة التعاقد بهدوء وشفافية، لينتهي مشوار كولر داخل جدران القلعة الحمراء بعد مسيرة شهدت تحقيق العديد من الألقاب.