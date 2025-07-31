رئيس فيفا يستجم في مصر.. ضيافة فاخرة من أبو علي وأبو ريدة

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أحمد جودة - القاهرة - حلّ جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضيفًا مميزًا في أحد أشهر المنتجعات بالساحل الشمالي المصري، ضمن ضيافة كامل أبو علي، رئيس نادي المصري، وهاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

إنفانتينو يستجم في مصر.. ضيافة فاخرة من أبو علي وأبو ريدة

وسبق أن احتفل رئيس فيفا بوصول كأس العالم للأندية إلى مصر بحضور رسمي من الأهلي واتحاد الكرة.

ويعكس اختيار الساحل الشمالي للضيافة قدرة ومكانة مصر السياحية حول العالم بعد زيارة رئيس فيفا.

كامل أبو علي، الذي يتولى رئاسة المصري البورسعيدي، وفر للضيف الدولي بيئة سياحية فاخرة، أما هاني أبو ريدة، فهو صانع القرار الكروي في مصر حاليًا، بعدما عاد لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم في 2024 بعد ولايته الأولى بين 2016 و2019.