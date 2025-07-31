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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مفاجئة بشأن ملف مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من البقاء أو الرحيل إلى صفوف نادي اخر بالصيف.

صدمة لجماهير الأهلي.. هذا اللاعب يضع شرط مفاجئ للرحيل

وقال عبدالهادي بتصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "طالب مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اللاعب المغربي أشرف داري بالرحيل حتى تتيح لهم فرصة جلب أجنبي جديد فصدمهم بمطالبته بعقده كامل وده بيأكد أهمية اختيار اللاعبين الأجانب ولازم يتم اختيارهم بعناية كبيرة".

وتابع: "لما تجيب لاعيب محترف وتبقي عايز تطلعه مجرد اعارة يبقي انتا فشلت في الاختيار دون اي مجاملات وده لأي نادي والفريق الوحيد اللي ناجح في الأمر ده هو بيراميدز لأنه بيجيب محترف يلعب واللاعب الأجنبي لو مش هيضيف ليك يبقى ملوش لازمه لأنه بيكلفك عملة صعبة ومكان في الفرقة بعدد الأجانب".

واختتم: "وعلى فكرة كل مشاكل الزمالك جت من اللاعيبه المحترفين والمدربين الأجانب زي بو طيب كاسونجو جروس وغيرهم كتير سبب الغرامات اللي دفعها نادي الزمالك وانتوا يا تجيبوا لاعيبه محترفه كويسة يا منجبش لأن الموجود أفضل منهم وده موضوع خطير جدا لماذا لا يتم اختيار المحترفين بعناية وبيكونوا بياخدوا اقل بكتير من اللي بياخدوه في الاهلي مع فرقهم القديمة".