نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف خيالي.. توتنهام يفوز على آرسنال وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق توتنهام هوتسبير الإنجليزي الفوز على مواطنه آرسنال بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية ملعب كاي تاك في دولة هونج كونج، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد 2025- 26.

نتيجة مواجهة آرسنال وتوتنهام

تمكن توتنهام هوتسبير من تسجيل هدف الفوز بالمباراة عن طريق السنغالي بايي سار في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، من تسديدة قوية من منتصف الملعب مستغلًا تقدم الإسباني ديفيد رايا حارس آرسنال لتسكن الكرة الشباك.

بدأ أرسنال مباراة توتنهام بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمي: ديفيد رايا.

▪︎خط الدفاع: وايت، ساليبا، كيويور، لويس سكيلي.

▪︎خط الوسط: نورجارد، رايس، أوديجارد.

▪︎خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، هافيرتز.

بينما جاء تشكيل توتنهام، كالتالي:

▪︎حراسة المرمي: فيكاريو.

▪︎خط الدفاع: بورو، فان دي فين، روميرو، سبنس.

▪︎خط الوسط: بيرجفال، سار، بينتانكور.

▪︎خط الهجوم: أودوبيرت، كودوس، ريتشارليسون.