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أحمد جودة - القاهرة - حسم الدنماركي راسموس هويلوند مهاجم مانشستر يونايتد موقفه من البقاء أو الرحيل عن النادي الإنجليزي، على الرغم من رغبة عديد الأندية الأوروبية في ضمه.

هويلوند يحسم مستقبله مع مانشستر يونايتد

هويلوند يحسم قراره بشأن الاستمرار أو الرحيل عن مانشستر يونايتد

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أكدت أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في ضم هويلوند، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأجرى المهاجم الدنماركي البالغ من العمر 22 عامًا حوارًا صحفيًا، وقال: "أعتقد أن خطتي واضحة جدًا، وهي البقاء في مانشستر يونايتد".

وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد: "أريد أن أقاتل من أجل مكاني مهما حدث، أعرف أنني لن أستفيد كثيرًا من قراءة الشائعات، ما أعلمه هو أن لدي عقدًا مع مانشستر يونايتد حتى عام 2028، أتوقع أن أستمر في اللعب هناك، لذلك أستعد الآن للعطلة الصيفية ومن ثم لفترة إعداد جيدة”.

وأوضح: "ما زلتُ صغيرًا جدًا، ينسى الناس ذلك أحيانًا. عمري 22 عامًا فقط".

وأختتم هويلوند حديثه، قائلًا: "لقد تعلمتُ الكثير، وأعتقد أن ذلك ينعكس على أدائي. لقد أبليتُ بلاءً حسنًا حتى الآن خلال فترة ما قبل الموسم... أريد البقاء هنا".

ويتبقى 3 مواسم في عقد راسموس هويلوند مع اليونايتد، وتحديدًا ينتهي في يونيو 2028، مع خيار التجديد لموسم اضافي.

وانضم المهاجم الدنماركي إلى مانشستر يونايتد في يونيو 2023 قادمًا من أتالانتا الإيطالي مقابل مبلغ يُقدّر بنحو 74 مليون يورو شامل الإضافات والحوافز.

وخاض الدنماركي هويلوند مع فريقه مانشستر يونايتد خلال الموسم المنصرم، 54 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.