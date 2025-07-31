نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يخاطب اتحاد الكرة للكشف عقود اللاعبين بسبب أزمة الضرائب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي قد أرسل خطابا رسميا لإتحاد منذ ١٠ أيام يطالبه فيه بالكشف قيمة عقود اللاعبين في الأندية المصرية وإعلان أسماء الأندية واللاعبين المتورطين في التهرب الضريبي.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إقدام الأهلي على هذه الخطوة جاء بعد اتهام البعض للأهلي بالتهرب الضريبي في عقد زيزو عن طريق التلاعب في قيمة الصفقة الحقيقي.

وأكمل شبانة ان إدارة الأهلي تثق في قوة موقفها وهو ما لا يفهمه البعض ان عقود اللاعبين بالنادي مقسمة بين النادي وشركة الكرة لذلك لا تظهر قيمة الجزء الذي تتحمله الشركة في العقود الموجودة داخل الاتحاد لكن يتم دفع الضرائب عنها أيضا من خلال الشركة.

وأتم شبانة بأن اتحاد الكرة لم يرد على طلب الأهلي حتى الآن.