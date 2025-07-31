موعد مباراة بنفيكا ضد سبورتنج في نهائي كأس السوبر البرتغالي 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة بنفيكا وسبورتنج لشبونة وذلك ضمن منافسات كأس السوبر البرتغالي من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

موعد مباراة بنفيكا وسبورتنج لشبونة في كأس السوبر البرتغالي

من المقرر أن تقام مباراة بنفيكا وسبورتنج يوم الخميس 31 يوليو 2025 على ملعب ألفارفي في مدينة فارو بالبرتغال وذلك في كأس السوبر البرتغالي من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يمكن مشاهدة مباراة كأس السوبر البرتغالي عبر شبكة قنوات سبورتس تي في الناقلة للمباراة وتحديدًا على قناة SPORTS TV1 HD.

* تردد قناة SPORTS TV1 HD:

- القمر: Hispasat 1B/1C/1D غرب 30

- التردد: 12207 أفقي

- معدل الترميز 27500

- معامل التصحيح: 3/4

يعد بورتو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر البرتغالي بعدما فاز على نظيره سبورتنج لشبونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويخوض سبورتنج لشبونة المباراة باعتباره بطل ثنائية الدوري البرتغالي والكأس في الموسم الماضي في حين يشارك بنفيكا في المباراة بصفته وصيف للبطولتين.

