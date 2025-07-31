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أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وتوتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن موعد مباراة آرسنال وتوتنهام وذلك في مباراة ودية من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

يخوض أرسنال مباراته أمام توتنهام من أجل التحضير للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي وذلك في ثالث اختبار له بعد الفوز على ميلان ثم نيوكاسل يونايتد منذ بداية الجولة الآسيوية للمدفعجية.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية

من المقرر أن تقام مباراة آرسنال وتوتنهام يوم الخميس 31 يوليو 2025 على ملعب كاي تاك في هونج كونج وذلك في مباراة ودية من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تعتبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات الشارقة الرياضية الناقل الحصري لجميع مباريات آرسنال الودية في الجولة التحضيرية 2025.

وستقوم قنوات AD Sports 1 وقناة الشارقة الرياضية HD وأون سبورت 1 بنقل أحداث مباراة آرسنال وتوتنهام الودية.

