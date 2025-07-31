نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية تحديدا الإسبانية لمتابعة مباراة برشلونة وإف سي سيول وذلك في مباراة ودية من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

تحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة كونها ثاني اختبار رسمي للبرسا في جولته الآسيوية بعد فوزه على فيسيل كوبي الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف مما يزيد من حماس الجماهير لمتابعة الأداء الجماعي والتكتيكي للفريق بقيادة نجوم برشلونة.

وشهدت المباراة تألق الوافد الجديد للبرسا روني باردجي الذي لفت الأنظار بتحركاته ومهاراته الهجومية مقدمًا أوراق اعتماده مبكرًا للجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانز فليك.

أيضًا شارك الوافد الآخر ماركوس راشفورد للمرة الأولى بقميص برشلونة، حيث لعب في الجهة اليسرى الهجومية وظهر بانسجام واضح مع زملائه مما يعكس بداية واعدة للثنائي في الموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة وإف سي سيول الودية

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وإف سي سيول يوم الخميس 31 يوليو 2025 على ملعب سيول وورلد كاب في كوريا وذلك في مباراة ودية من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة ظهرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن متابعة تلك المباراة حصريًا من خلال الوسائل التالية:

- قناة Barça TV: تبث المباراة مباشرة مع تقديم محتوى تحليلي خاص قبل وبعد اللقاء.

- منصة Barça TV+ الرقمية: تقدم بثًا حيًا وتحليلات فنية وملخصات شاملة.

- تطبيق Culers Premium: مخصص لمشتركي برشلونة عالميًا، مع إمكانية المشاهدة عبر الهواتف الذكية.

- منصة DAZN: تنقل مباريات الجولة الآسيوية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية.

