نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأندية البرازيلية ترفض نجم أرسنال.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الصحافة البرازيلية إن نجم ارسنال الذي يرغب في الرحيل بعد الصفقات الجديدة التي ضمها الفريق، مرفوض من قبل اندية البرازيل بسبب راتبه المرتفع، واصاباته.

استطاع ارسنال حسم صفقة انتقال جيوكيرس من فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، بعد صراع طويل مع عدد من الاندية الكبرى منها مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

نجم ارسنال مرفوض

جورجي نيكولا (صحفي برازيلي)

انسحب فلامنغو من سباق التعاقد مع غابرييل جيسوس هذا الصيف، إصابة ركبته وراتبه الحالي جعلا أي صفقة معقدة



يخوض ارسنال مباراة ودية أمام توتنهام هوتسبير، انطلقت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة على قنوات اون سبورت الناقل الحصري بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.