نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يسعى لحسم صفقة كولو مواني.. وميلان يدخل على خط المفاوضات لضم فلاهوفيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي مساعيه الجادة لتدعيم خط هجومه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث بات الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم باريس سان جيرمان، على رأس قائمة أولويات "السيدة العجوز" في سوق الانتقالات الصيفية الجارية. ويأمل النادي في إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة بهدف تعزيز القدرات الهجومية للفريق الذي يسعى للعودة بقوة إلى المنافسات المحلية والقارية بعد موسم لم يرقَ إلى تطلعات جماهيره.

يوفنتوس يسعى لحسم صفقة كولو مواني

ووفقًا لما نشرته صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، فإن داميان كومولي، المدير العام لنادي يوفنتوس، يتولى شخصيًا ملف المفاوضات مع الجانب الفرنسي، وقد قطع شوطًا متقدمًا في التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن ضم كولو مواني. وتشير المصادر إلى أن يوفنتوس أبدى مرونة كبيرة من أجل تسريع وتيرة الاتفاق، حيث وافق على تعديل صيغة التعاقد من خيار الشراء إلى التزام إلزامي بالشراء النهائي في وقت لاحق.

تفاصيل العرض المالي المقدم من يوفنتوس

وبحسب الصحيفة ذاتها، فقد تقدم يوفنتوس بعرض مالي مُقسم إلى شقين:

10 إلى 15 مليون يورو تُدفع على الفور كقيمة لإعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

30 إلى 35 مليون يورو تُدفع لاحقًا كقيمة للشراء النهائي في عام 2026، ليصل إجمالي الصفقة إلى ما يقارب 50 مليون يورو، في حال تم الاتفاق النهائي بين الطرفين.

ميلان يتحرك لضم فلاهوفيتش ويعرض بن ناصر ضمن الصفقة

وفي سياق متصل، فاجأ نادي ميلان الإيطالي الأوساط الرياضية بكسر حالة الجمود في سوق الانتقالات، عبر تقديم عرض رسمي لإدارة يوفنتوس من أجل التعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء في الدوري الإيطالي خلال المواسم الأخيرة.

وبحسب التقرير، فإن إدارة ميلان تقدمت بعرض يتضمن ما يلي: