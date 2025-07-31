نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتلقى ضربة قوية بشأن صفقته الجديدة قبل بداية الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، ضربة قوية في إطار التحضيرات النهائية للموسم الكروي الجديد، وذلك بعد إصابة أحد أبرز صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

غياب مؤكد عن افتتاحية الدوري أمام سيراميكا كليوباترا

حيث كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب الوسط أحمد ربيع، المنضم حديثًا من صفوف نادي البنك الأهلي، عن إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وهو ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة لا تقل عن أسبوعين، حسب التقرير الطبي للجهاز الطبي بالزمالك.

وبناءً على التشخيص النهائي، تأكد غياب أحمد ربيع عن أولى مباريات الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقررة أمام سيراميكا كليوباترا يوم الخميس 8 أغسطس 2025، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

ويُعد غياب اللاعب خسارة فنية مبكرة للجهاز الفني، خاصة أنه كان ضمن العناصر المتوقع الاعتماد عليها في انطلاقة الموسم، نظرًا لقدراته البدنية ومهاراته في مركز خط الوسط الدفاعي.

من جانبه، بدأ الجهاز الفني في دراسة البدائل المتاحة داخل قائمة الفريق لتعويض غياب ربيع، مع إمكانية الاعتماد على أحد العناصر الشابة أو تدوير بعض لاعبي الوسط، لحين تعافي اللاعب وعودته للتدريبات الجماعية بشكل كامل.

وتسابق إدارة الزمالك الزمن لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل، في ظل رغبة المدير الفني في بدء الموسم بقوة واستقرار على الصعيد الفني، رغم الظروف الطارئة التي فرضتها الإصابة المفاجئة.