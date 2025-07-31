جاك جريليش يهدد مستقبل رودريجو في إنجلترا.. وتوتنهام يبحث عن بدائل

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة GivemeSport البريطانية أن مستقبل النجم البرازيلي رودريجو جوس مع ريال مدريد قد يتأثر مباشرة باهتمام مانشستر سيتي بالتخلي عن لاعبه جاك غريليش لصالح توتنهام هوتسبير، ما قد يُغلق الباب أمام انتقال رودريغو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا إلى شمال لندن.

ويواصل رودريجو استعداداته للعودة إلى التدريبات التحضيرية مع ريال مدريد يوم 4 أغسطس في مدينة "فالديبيباس" الرياضية، لكن الغموض لا يزال يحيط بمستقبله في ظل عدم حصوله على مكان أساسي في خطط المدرب تشابي ألونسو. وفي الوقت الذي لم يحسم فيه اللاعب قراره بشأن عرض توتنهام، بدأ النادي الإنجليزي يفكر في خيارات بديلة، أبرزها غريليش، الذي يلعب في نفس مركز رودريغو.

جريليش قد يكون بديلًا أقل تكلفة

ورغم أن جريليش يتقاضى نحو 16 مليون يورو سنويًا، أي ما يعادل ضعف أو ثلاثة أضعاف راتب رودريغو، فإن مانشستر سيتي لا يطالب بمبلغ 100 مليون يورو مثلما يفعل ريال مدريد لتسريح لاعبه البرازيلي. هذا الفارق المالي يجعل من صفقة غريليش خيارًا جذابًا لتوتنهام، خاصة في ظل ضيق الوقت واقتراب إغلاق سوق الانتقالات الصيفي.

وفي تصريح سابق، قال بيب جوارديولا عن لاعبه:"أعتقد أن الأفضل لجاك هو أن يلعب بانتظام. هو بحاجة لأن يشعر بالحرية والاستمرارية اليومية. سنرى ما سيحدث."

تجدر الإشارة إلى أن جاك جريليش، الذي انضم لمانشستر سيتي في صيف 2021، خاض مع الفريق 157 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة، وأسهم في تحقيق 3 ألقاب دوري إنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد، كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي. عقده يمتد حتى عام 2027.

رودريجو يخسر المزيد من الفرص

على الجانب الآخر، فإن نيوكاسل يونايتد بات يعلم أن مهاجمه السويدي إيزاك يرغب في الانتقال إلى ليفربول لتعويض الرحيل المتوقع للكولومبي لويس دياز، ما يعني إغلاق باب "أنفيلد" أمام رودريجو أيضًا. حاليًا، لا يزال توتنهام هو الخيار الوحيد المتبقي للنجم البرازيلي، لكنه بات مهددًا بفقدانه أيضًا في حال حسم "السبيرز" صفقة غريليش لصالحهم.

في مدريد، تنتظر الإدارة أن يحسم رودريجو موقفه بشكل واضح، إذ إن خروجه من حسابات تشابي ألونسو للتشكيلة الأساسية قد يعجّل برحيله. لكن في ظل التطورات السريعة بسوق الانتقالات، قد يفقد اللاعب خياراته واحدة تلو الأخرى، ما سيضع ريال مدريد أمام تحدٍ مالي حقيقي في حال لم تنجح صفقة بيعه هذا الصيف.

