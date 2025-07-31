نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوناتي وسميت على رادار ريال مدريد.. وأربعة أسابيع حاسمة في الميركاتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يُواصل ريال مدريد تحركاته في سوق الانتقالات الصيفي 2025، وسط ترقّب لما ستؤول إليه الأسابيع الأربع المتبقية من "الميركاتو". موقع "ترانسفير ماركت" الألماني، المتخصص في تحليل سوق الانتقالات، أكد أن إدارة الميرينغي لا تزال تبحث عن تعزيز صفوفها، وتحديدًا في مركز قلب الدفاع وخط الوسط، وهما موقعان حيويان ضمن مشروع المدرب تشابي ألونسو للمواسم المقبلة.

وبحسب تقديرات الموقع، فإن احتمالية تعاقد النادي الملكي مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي (لاعب ليفربول) تبلغ حاليًا 45%، في ظل اهتمام حقيقي من إدارة فلورنتينو بيريز بضم مدافع يمكنه قيادة الخط الخلفي خلال العقد القادم. ويُتوقع أن تُبرم الصفقة في صيف 2026 بصفقة انتقال حر، على غرار ما حدث مع صفقة ترينت ألكسندر أرنولد.

أما على مستوى خط الوسط، فذُكر اسم النجم الشاب كيس سميت لاعب الدوري الهولندي، والذي يحظى باهتمام الكشافة في فالديبيباس منذ بداية يوليو، خاصة في ظل إمكانية مغادرة داني سيبايوس أو لاعب وسط آخر خلال السوق الحالي. إلا أن احتمالية انتقال سميت هذا الصيف لا تتجاوز 20%، وفقًا لذات المصدر، في ظل عدم توفر فرصة واقعية حتى اللحظة لإتمام الصفقة.

المغادرون المحتملون

في الوقت الراهن، لا يزال كل من رودريغو غوس وداني سيبايوس على قائمة المرشحين لمغادرة سانتياغو برنابيو قبل إغلاق نافذة الانتقالات في 31 أغسطس. ورغم ورود تقارير عن اهتمام جاد من توتنهام بالتعاقد مع رودريغو، فإن وضع سيبايوس لا يزال معقّدًا؛ إذ لا يوجد اهتمام فعلي سوى من فياريال، بينما يبدي ريال بيتيس رغبة دائمة في استعادته، لكن دون القدرة المالية الكافية لتلبية مطالب الريال التي تبلغ نحو 30 مليون يورو.

ألونسو يطالب بتعزيز خط الوسط

وأكدت مصادر Defensa Central أن تشابي ألونسو ما زال يرى أن الفريق بحاجة إلى لاعب وسط بمواصفات "عقلية" قادرة على خلافة لوكا مودريتش على المدى القريب. ووسط هذا السياق، يظل اسم رودري (مانشستر سيتي) هو الخيار الوحيد الذي يلقى إجماعًا لدى الجهاز الفني والإدارة، إلا أن بيريز يُفضل عدم صرف المزيد هذا الصيف، بعد إنفاق ما يقارب 180 مليون يورو، في أغلى ميركاتو منذ صيف 2019، عندما بدأ النادي حقبة ما بعد كريستيانو رونالدو.

