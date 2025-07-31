نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد أسامة يكشف مفاجآت مدوية عن صفقات الزمالك.. "لا تخضع للكشف الطبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات تلفزيونية مثيرة، فجر الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي السابق بنادي الزمالك، مفاجآت من العيار الثقيل بشأن آلية تعاقد النادي مع عدد من لاعبيه الجدد في المواسم الأخيرة، مؤكدًا أن بعض الصفقات تمت دون خضوع اللاعبين لكشف طبي، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول معايير التقييم الطبي والبدني داخل القلعة البيضاء.

"مش كل الصفقات خضعت لكشف طبي"

وخلال ظهوره كضيف في برنامج على قناة "أون تايم سبورت"، أكد أسامة أن بعض اللاعبين الذين انضموا للزمالك مؤخرًا لم يمروا بالإجراءات الطبية المعتادة، قائلًا بالنص: "مش كل الصفقات اللي تعاقد معها الزمالك في الفترة الماضية خضعت لكشف طبي، رغم إن ده ضروري جدًا من وجهة نظري".

وأوضح طبيب الزمالك السابق أنه كان دائم المطالبة بإجراء كشف طبي لكل صفقة قبل إتمام التعاقد، مضيفًا: "أنا دايمًا كنت بقول لازم يتم الكشف الطبي، لكن في النهاية أنا طبيب، مش صاحب قرار أو سلطة تنفيذية داخل النادي. لو الأمر اتعرض عليّ، بعمل الكشف فورًا وبدقة، زي ما عملت مع لاعبين كتير سابقًا".

وأضاف أن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة خلال فترات سابقة، وهو ما يمثل خللًا في منظومة التعاقدات، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الطبية في اختيار اللاعبين وتقييم حالتهم الصحية قبل ضمهم للفريق.

ويُذكر أن محمد أسامة قد غادر منصبه رسميًا كرئيس للجهاز الطبي في فريق الزمالك الأول، مع نهاية الموسم الماضي، بعد سنوات من العمل داخل النادي، شهدت الكثير من التحديات الطبية والإصابات، وكذلك مشاركات الفريق القارية والمحلية.