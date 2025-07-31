نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، استعداداته بمباراة ودية صعبة أمام نظيره سيول، ظهر اليوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري، استعدادًا لمباريات الموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة ضد سيول الودية

ومن المنتظر أن تقام مباراة برشلونة الإسباني ضد سيول اليوم الخميس، في مباراة ودية على ملعب ستاد سيول في كوريا الجنوبية، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد سيول الودية

والجدير بالذكر أن مباراة برشلونة ضد سيول سيتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة DAZN، بالإضافة إلى قناة برشلونة التي أعلنت بث المباراة بشكل مجاني عبر القناة الرسمية للنادي على يوتيوب.