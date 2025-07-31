نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، في مواجهة ودية قوية أمام نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري، استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام الودية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد توتنهام هوتسبير، اليوم الخميس 31 يوليو 2025، على ملعب كاي تاك سبورتس بارك بهونج كونج، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت السعودية ومصر، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويسعى الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الاستعداد الأمثل للمشاركة في مباريات الموسم الجديد والمنافسة على البطولات وأبرزهم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد توتنهام هوتسبير

والجدير بالذكر أن قنوات أبو ظبي الرياضية، والشارقة الرياضية وSSC ،وعمان الرياضية، وON Sport هي الحاصلة على حقوق إذاعة مباراة آرسنال وتوتنهام الودية التي ستقام ظهر اليوم الخميس.