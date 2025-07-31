نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي "، مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري، الودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

مواعيد أهم مباريات اليوم الودية

تورينو ضد موناكو – 11:30 صباحًا.

بيرث جلوري ضد ميلان – 1:30 ظهرًا.

سيول ضد برشلونة – 2:00 ظهرًا.

أرسنال ضد توتنهام – 2:30 ظهرًا.

روما ضد كان – 7:00 مساءً.

فياريال ضد جنوى – 8:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الودية

والجدير بالذكر أن قنوات أبو ظبي الرياضية، والشارقة الرياضية وSSC ،وعمان الرياضية، وON Sport أعلنت إذاعة مباراة آرسنال وتوتنهام الودية، بينما سيتم بث مباراة برشلونة ضد سيول على قناة DAZN.