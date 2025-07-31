نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في الزمالك.. فيريرا يتمسك بثنائي كان قريبًا من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تطورات مفاجئة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تخص قرارات المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بشأن مستقبل عدد من لاعبي الفريق الذين كانوا على وشك الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فيريرا يتمسك بثنائي كان قريبًا من الرحيل

وخلال تصريحاته التلفزيونية عبر فضائية الحياة، أوضح كريم أن المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، لفت أنظار المدرب الجديد خلال تدريبات الفريق الأخيرة، حيث ظهر بمستوى بدني وفني جيد، الأمر الذي جعل فيريرا يعرب عن إعجابه الشديد بإمكانيات اللاعب وقدراته الهجومية.

وأكد كريم أن فيريرا أبلغ إدارة الكرة بنيته الاعتماد على الثنائي الهجومي سيف الدين الجزيري وناصر منسي ضمن خياراته الأساسية في الخط الأمامي خلال منافسات الموسم الكروي الجديد، مما يشير إلى تمسكه باللاعبين وإعادة تقييم موقفهما داخل الفريق.

وأضاف الإعلامي أن المدرب البلجيكي لم يتوقف عند ذلك، بل أبدى أيضًا إعجابه بالمدافع المغربي الشاب صلاح مصدق، معبرًا عن قناعته الفنية الكاملة بقدراته الدفاعية، رغم كونه من الأسماء التي طُرحت بقوة للرحيل عن الفريق في بداية فترة الميركاتو الصيفي.

تجدر الإشارة إلى أن سيف الجزيري وصلاح الدين مصدق كانا من بين اللاعبين الذين دارت حولهم التكهنات بشأن مغادرتهما صفوف الزمالك خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية أزمة المستحقات المالية، حيث تمسك الثنائي بالحصول على رواتبهما المتأخرة بشكل كامل قبل مناقشة أي عروض للرحيل.

وبذلك، يبدو أن المدرب يانيك فيريرا يتجه نحو إعادة تقييم العديد من الأسماء داخل الفريق، معتمدًا على المردود الفني والالتزام في التدريبات، وليس فقط على الملفات التعاقدية أو الأزمات المالية، في إطار سعيه لإعادة بناء فريق قوي ومتماسك يخوض به الموسم المقبل بثقة.