نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك أم بيراميدز؟.. مفاجأة بشأن وجهة عبد القادر القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الناقد الرياضي أحمد الهواري عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن وجهة اللاعب أحمد عبد القادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القادمة، بعدما رفض العروض المقدمة له.

وقال أحمد الهواري في تصريحات عبر برنامج "رقم 10":" أحمد عبد القادر يرغب في الانضمام إلى نادي الزمالك وجميع المسؤولين عن ملف الكرة بنادي الزمالك عقدوا جلسات مع اللاعب".

وأضاف:" عبد القادر رغبته الأولى الزمالك حتى لو بيراميدز دخل في مفاوضات معه".

وأتم " عبد القادر يسير مع الأهلي بطريقة النفس الطويل، واللاعب رفض جميع العروض المقدمة له ورفض الدخول في صفقات تبادلية والكرة في ملعبه لإنه سيشارك في التدريبات الجماعية".