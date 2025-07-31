نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي أجنبي.. وهذا اللاعب على أعتاب الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الناقد الرياضي أحمد الهواري عن اقتراب نادي الزمالك من حسم التعاقد مع ثنائي أجنبي جديد قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وقال أحمد الهواري في تصريحات له مع الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامج "رقم 10": " الزمالك أنهى اتفاقه رسميًا مع ثنائي أجنبي جديد جناح ومهاجم، وخلال الأيام القليلة القادمة سيعلن الزمالك عن ضمهم".

وتابع: " متبقي 4 صفقات للزمالك، والنادي استقر على رحيل أحمد الجفالي واللاعب يقترب من الإنضمام إلى المصري البورسعيدي أو الإتحاد السكندري".