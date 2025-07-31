نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة "الصفقات الممنوعة".. هل يشهد عبد القادر المصالحة بين الأهلي وبيراميدز؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة أن بعض المقربين من إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عرضوا على ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، فكرة إعادة فتح باب الصفقات المباشرة بين الناديين، والتي كانت قد توقفت منذ صفقة انتقال محمد مجدي "أفشة" من بيراميدز إلى الأهلي.

عبد القادر محور الصفقة المرتقبة

وفقًا للمصادر، فإن المقترح تضمن انتقال أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، إلى صفوف بيراميدز، مقابل حصول القلعة الحمراء على خدمات أحد لاعبي الفريق السماوي، في صفقة تبادلية تقضي بإنهاء أزمة اللاعب، الذي أصبح خارج حسابات المدير الفني ريكاردو ريبيرو.

ممدوح عيد لم يبدِ رفضًا مبدئيًا للفكرة، بل أشار إلى أن بيراميدز منفتح على مثل هذه الصفقات، شريطة ألا تتعارض مع مصلحة الفريق، مؤكدًا أنه لن يفرط في أي لاعب أساسي، وأن القرار النهائي سيتوقف على رأي الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، سواء فيما يخص ضم عبد القادر أو تحديد اللاعب الذي قد يدخل في الصفقة.

في المقابل، يسعى الأهلي للتخلص من ملف عبد القادر، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل والحصول على مخالصة، مع وجود تخوف داخل النادي من انتقاله إلى الزمالك، في حال لم تُحسم وجهته سريعًا، خصوصًا أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولا يدخل ضمن خطط الجهاز الفني الجديد.