نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يفتح باب رحيل عواد وصبحي بعد اقتراب ضم حارس جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، مرونة في فتح باب الرحيل أمام اثنين من حراس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار إعادة ترتيب الصفوف وتدعيم الفريق بصفقات جديدة قبل غلق باب القيد.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي في تصريحات خاصة لـ«دوت الخليج الرياضي»، أن إدارة الزمالك تدرس التخلي عن أحد الثنائي محمد عواد أو محمد صبحي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة بعد التعاقد مع الحارس المخضرم المهدي سليمان، واقتراب النادي من حسم صفقة محمد علاء، حارس مرمى الجونة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك يسعى لتسويق أحد الحارسين في الفترة الحالية لتقليل الكثافة العددية في هذا المركز، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في إحداث توازن بين الخبرات والشباب داخل التشكيلة الأساسية.

في الوقت ذاته، يواصل مسؤولو القلعة البيضاء تحركاتهم لتدعيم الفريق بصفقتين إضافيتين، بهدف سد الثغرات الفنية وتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن لانطلاق الموسم الجديد.

