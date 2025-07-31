نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يقترب من حسم صفقة نجم أياكس مقابل 40 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات نادي تشيلسي الإنجليزي على بُعد خطوات من إنهاء صفقة التعاقد مع المدافع الهولندي جوريل هاتو، لاعب أياكس أمستردام، في صفقة مالية تُقدّر بأكثر من 40 مليون يورو (نحو 35 مليون جنيه إسترليني)، وفقًا لما أعلنه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وأكد رومانو أن الاتفاق بين الناديين تم بشكل كامل، وينتظر اللاعب فقط الخضوع للفحوصات الطبية الروتينية، تمهيدًا للتوقيع الرسمي والانضمام إلى كتيبة المدرب إنزو ماريسكا، الذي يسعى لتدعيم خطوطه الدفاعية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويُعد هاتو، صاحب الـ18 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، ولفت الأنظار بمستواه رفقة أياكس، ما دفع تشيلسي للتحرك سريعًا لضمه، خاصة بعد الأداء المتذبذب لدفاع الفريق في المواسم الأخيرة.

ومن المقرر أن يوقّع هاتو عقدًا طويل الأمد مع "البلوز" يمتد حتى صيف 2031، ليبدأ بذلك رحلة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويكون أحد الركائز المستقبلية في مشروع النادي اللندني الطموح.

