نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يُغري نجم كريستال بالاس إيز بالقميص رقم 10 لحسم الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثف نادي أرسنال من تحركاته للتعاقد مع إيبريشي إيز، نجم كريستال بالاس، خلال سوق الانتقالات الصيفي، في إطار سعيه لتدعيم الخط الهجومي بلاعب يمتلك حلولًا فردية وإبداعية.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة الجانرز تدرس تقديم القميص رقم 10 لإيز ضمن الحوافز التي قد تُقنعه بالموافقة على ارتداء قميص الفريق في الموسم المقبل، خاصة أن الرقم يحمل قيمة تاريخية داخل النادي، وارتداه أساطير مثل دينيس بيركامب ومسعود أوزيل.

ويُعد القميص متاحًا حاليًا بعد رحيل إيميل سميث روي إلى فولهام، وهو ما يفتح الباب أمام إيز لاستكمال مسيرته بالقميص نفسه الذي يحمله منذ عام 2021 مع كريستال بالاس، وكذلك خلال فترته مع كوينز بارك رينجرز.

إيز، البالغ من العمر 27 عامًا، يُجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، ويرتبط بعقد مع كريستال بالاس حتى يونيو 2027، وتُقدّر قيمته السوقية بنحو 55 مليون يورو، وهو ما يجعل الصفقة بحاجة إلى مفاوضات دقيقة بين الطرفين.

الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل اللاعب، الذي يحظى بتقدير كبير داخل الكرة الإنجليزية، وسط ترقب من جماهير أرسنال لرؤية صفقة جديدة تعزز الطموحات للمنافسة على البطولات.